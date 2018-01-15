Известный российский актер и певец Антон Макарский перенес срочную операцию. Согласно последней информации, артист попал на операционный стол в самом начале своего отпуска, что очень расстроило семью.

Уточняется, что Макарскому пришлось прооперировать глаз. Как выразилась супруга звезды Виктория, ее мужу "удалили какую-то ерунду", но вмешательство прошло успешно.

Как отмечает издание "7 Дней", из-за случившегося артист, его жена и дети проведут отпуск в Подмосковье – у себя дома. Дело в том, что Антону Макарскому необходимо постоянно консультироваться с врачом, а также ему категорически противопоказаны авиаперелеты.

В настоящий момент знаменитость носит на глазу белую повязку.