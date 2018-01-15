Экс-супруга Безрукова рассказала о домогательствах в российском кинематографе

Вслед за голливудскими звездами тему сексуальных домогательств подхватили и российские артисты. Бывшая жена Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова отметила, что на съемочных площадках бывает всякое, но «умные мужчины все делают деликатно и аккуратно — им же, в конце концов, тоже неприятно отказы получать», - рассказала она.

И все же актриса поделилась одной историей, правда отказалась назвать имя обидчика. Был в ее жизни случай, когда режиссер позволил себе неуместное поведение и грязные намеки. «А так как я человек непосредственный, то он тут же и получил по лицу. Ошибку осознал, тему закрыл. И мы продолжили работу, поскольку на площадке мы не мужчина и женщина, а профессионалы», — приводит слова Безруковой 7days.ru.