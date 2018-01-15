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Пьет или не пьет Ольга Бузова во время отпуска в Таиланде

15 января 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пьет или не пьет Ольга Бузова во время отпуска в Таиланде
Фото: из соцсети О.Бузовой

Пользователи сети считают, что в Таиланде Ольга Бузова беспробудно пьет. Теледива каждый день выкладывает фото и истории в Instagram с бокалом вина, а видео она снимает пьяной, считают ее фолловеры.

Поклонники телеведущей связывают пагубное пристрастие Бузовой с недавней свадьбой ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко, Накануне Нового года они официально узаконили свои отношения, а о шикарных предстоящих свадебных торжествах пары судачит весь интернет.

Подписчики певицы опасаются за нее, вспоминая историю Даны Борисовой. «Оля, давай завязывай бухать, а то закодируем… Стыдно за тебя. Алкоголичка… Дана Борисова, помогите Ольге справиться с алкогольным недугом, мы теряем нашу звЯзду, она спивается… Оля опять пьяна. Действительно, с алкоголем лучше не выкладывать сториз и фотки. Портит репутацию. А то ещё Дана Борисова предложит помощь», — комментируют они публикации Бузовой в соцсети.

 

Хотя есть и поклонники, которые уверены, что где еще как ни в отпуске певица может расслабиться. Между тем Ольга отдыхает в Таиланде не в гордом одиночестве. Компанию ей соствил резидент Камеди-клаб Тимур Батрутдинов. Они уже опубликовали в сети ролик с роскошной яхты.

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