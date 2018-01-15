Фанаты Бузовой просят Борисову помочь ей справиться с тягой к алкоголю

У Ольги Бузовой сейчас отпуск, который она проводит в Тайланде. Каждый день она выставляет фотографии со своей виллы. Но ни дня у нее не проходит без бокала вина. Это и побудило поклонников обратиться к Дане Борисовой.

Кажется, Бузова пытается найти утешение из-за свадьбы бывшего супруга на дне бутылки. Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко накануне Нового года официально оформили свои отношения.

Некоторые из подписчиков Instagram в комментариях обратились к Дане Борисовой с просьбой помочь певице справиться с желанием употреблять спиртное, так как переживают, что у звезды может появиться алкогольная зависимость. Не нравится поклонникам и анорексичная фигура Ольги. Девушка явно за последние несколько месяцев сбросила не менее 5 килограммов.

При этом Дана Борисова рассказала своим подписчикам в социальной сети, что хочет в ближайшее время уехать в монастырь, где будет просить помощи и поддержки в сложной борьбе с наркозависимостью.