Светлана Лобода в откровенном видео продемонстрировала стройные ноги

Светлана Лобода в своем Instagram опубликовала видео, где показала свое тело в откровенном черном боди. Звезда танцует под латиноамериканскую музыку, порадовав своих поклонников.

Подписчики популярной певицы и бывшей участницы «ВИА Гра» в комментариях хвалят Светлану за прекрасную фигуру и просят совета, как быстрее похудеть. «Фигурка на зависть всем!»,«Нельзя такое на ночь показывать!», - пишут поклонники.

Напомним, Светлана Лобода в Москве получила премию "Женщина года" по версии журнала "Glamour". Награду вручал главный редактор глянцевого издания Мария Федорова на сцене "Геликон-оперы".