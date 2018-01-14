Стас Пьеха рассказал о запрещенных средствах и почему влез в долги

В одном из последних интервью популярный певец Стас Пьеха откровенно рассказал, что было время, когда он употреблял запрещенные средства, как он смог бросить пагубные привычки и что сейчас происходит в его личной жизни.

"В 90-е годы было модно принимать разные вещества в клубах, мы сильно погорели на этом. Я наносил ущерб не только себе, но и близким", — цитирует StarHit Стаса. Теперь он забыл не только о запрещенных средствахх, но и об алкоголе. У Пьехи своя наркологическая клиника в Москве.

Он ездит и по другим реабилитационным центрам, рассказывая пациентам о собственном опыте преодоления трудностей.

Стас Пьеха ждет с нетерпеньем, когда его сын с мамой сможет перебраться в Москву.

"Взял ипотеку и приобрел участок с домиком в хорошем поселке в Подмосковье. В данный момент там идет внутренняя отделка. Сейчас заработки не такие большие, как несколько лет назад, поэтому приходится делать все постепенно и разумно экономить", - отметил Стас.

Стас признался, что внешне сын похож и на него, и на свою маму, а вот характер у них отличается. Певец в детстве был более спокойным ребенком, а вот Петя, по его словам, любит все разрушать, растет энергичным ребенком.