Максим Галкин кардинально сменил имидж

Российский артист и телеведущий Максим Галкин принял решение кардинально сменить имидж. Мужчина старается не отставать от своей супруги Аллы Пугачевой, внешность которой с каждым годом становится лучше.

Галкин поразил своих поклонников новым снимком, на котором продемонстрировал совершенно новую прическу. Парикмахер поработал с волосами знаменитости, вследствие чего теперь они выглядят по-молодежному. Артист выбрал модную ассиметричную стрижку с длинной челкой. Фотографию Максим Галкин прокомментировал словами "Надоели патлы".

Поклонники звезды отметили, что мужчина с новой прической стал выглядеть еще моложе. Многие заявили, что внешность Галкина довольно сильно изменилась, хотя стрижка является очень простой.