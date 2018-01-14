СМИ: Джигарханян защитил Цымбалюк-Романовскую в ходе конфликта

У поклонников Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской появилась надежда на улучшение отношений между бывшими супругами. Актер и режиссер встал на защиту пианистки в ходе конфликта.

Недавно Марк Рудинштейн, который якобы являлся одним из ключевых претендентов на пост гендиректора театра Джигарханяна, назвал Цымбалюк-Романовскую "мошенницей и мерзавкой". Он также подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий, чтобы женщина была наказана максимально сурово.

Как отмечает "7 Дней", практически сразу после обнародования данного интервью Армен Джигарханян заявил, что его театр никогда не вел никаких переговоров с господином Рудинштейном. Фактически артист объявил, что не имеет дружеских отношений с продюсером. Многие рассмотрели этот жест как попытку защитить Виталину.