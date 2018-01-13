Участница конкурса красоты загорелась во время выступления

Костюм участницы конкурса красоты в Республике Сальвадор (государство в Центральной Америке) воспламенился прямо во время выступления. Видео инцидента выложили на YouTube.

Девушка с украшением из перьев на голове вышла на сцену и прошла мимо статистов, держащих в руках факелы. Перья вспыхнули, головной убор участницы успел полностью загореться, так как модель не сразу заметила произошедшее.

Смотрите также: Кто рулит русским космосом?