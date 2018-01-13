Участница конкурса красоты загорелась во время выступления
13 января 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Костюм участницы конкурса красоты в Республике Сальвадор (государство в Центральной Америке) воспламенился прямо во время выступления. Видео инцидента выложили на YouTube.
Девушка с украшением из перьев на голове вышла на сцену и прошла мимо статистов, держащих в руках факелы. Перья вспыхнули, головной убор участницы успел полностью загореться, так как модель не сразу заметила произошедшее.
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