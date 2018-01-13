Евгению Плющенко и Яне Рудковской надоело, что их постоянно обвиняют в лишении детства сына Александра. Звездные родители специально записали видео, как 5-летнего мальчика невозможно увести с катка.

Видео начинается с попытки Плющенко и Рудковской уговорить сына пойти домой. Александр игнорирует слова звездных родителей, желая остаться на льду и продолжать тренировку.

"С катка вот не выгонишь! Всем тем кто кричит про «Несчастливое детство» посвящается!Смотрите!" - подписал видеоролик Евгений.

В свои 5 лет Саша Плющенко многое умеет и уже выступает со своим звездным отцом. Его цель — стать олимпийским чемпионом.

Ранее Яна Рудковская опубликовала новый снимок в социальной сети, который вызвал бурю негодования. Звезда сфотографировала своего младшего сына на фоне "моря" дорогих подарков.

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