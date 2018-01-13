Максим Галкин показал видеозапись своих тренировок

Российский телеведущий, комик, пародист и актер Максим Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграме видео, в котором рассказывает, что решил, наконец, пойти заниматься в спортзал.

"Через полгода после того, как я обновил абонемент. Через 3 месяца после того, как я решил пойти на тренировку. После четырех отмен… нет, пяти, я наконец-то решил позаниматься! Надолго ли меня хватит? Конечно, нет!" – сказал Максим. На видео он тренировался на различных тренажерах, вставляя свои искрометные комментарии.

"Молодец Максим, если будете продолжать в том же духе, буду постоянно ставить лайки", "Ой, Максим, ой не могу на тебя равнодушно смотреть, мамадарахая!", — пишут Галкину в комментариях. На слова Максима о том, что он, мол, уже не такой уж молодой, некоторые отреагировали ободряющими высказываниями и комплиментами в адрес юмориста.

Ранее Максим Галкин опубликовал фото супруги Аллы Пугачевой с их детьми-близнецами сыном Гарри и дочкой Лизой. Девочка рассматривает книжки, а Гарри рисует и пишет. Алла что-то терпеливо объясняет детям.

Смотрите также: Инопланетяне на Луне. Секреты американской миссии «Аполлон»