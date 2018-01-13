Бузова отдыхает на яхте в Таиланде со звездой Comedy Club

Ольга Бузова заинтриговала не только своих поклонников, но и недоброжелателей видеороликом, как она на яхте в Таиланде обращается к резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову и просит помазать ей спину и подать арбузика.

Но Тимур отрекся от отношений с телеведущей и певицей. "Это всё неправда!)"- написал он в своем Instagram.

Сутки назад телеведущая, пережившая год назад развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, начала выкладывать в Instagram фотки с отдыха в Таиланде. На каждом фото счастливая Ольга в новом купальнике. Она рассказала, что добралась в райский уголок и послелилась в единственной в отеле королевской вилле. И все ей нравится. "Ты красивая", "секси хочу такую же фигуру" - пишут поклонники теледивы, а критики: "какая страшная фигура".

Как и обещала сразу по прибытию в Таиланд, Оля рассказавает об отдыхе.

"А мы выходим в море на яхте, всем хорошего дня", - подписала она видео, заинтриговавшее общественность.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Янв 12, 2018 at 9:20 PST

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Янв 12, 2018 at 1:16 PST

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Янв 12, 2018 at 4:01 PST

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