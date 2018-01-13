Виктория Боня закрутила роман с полузащитником команды «Манчестер Юнайтед»

Светская львица Виктория Боня была замечена в одном из ресторанов за романтическим ужином с 30-летним бельгийским футболистом Маруаном Феллайни, полузащитником команды «Манчестер Юнайтед». Видео, на котором пара о чем-то увлеченно беседует, не замечая ничего вокруг, появилось с социальной сети.

Виктория не раз намекала на то, что у нее появился новый возлюбленный, который является настоящим «совершенством». Он всячески балует ее дочь и дарит дорогие подарки. По мнению поклонников спортсмена, на видео полузащитник команды «Манчестер Юнайтед» прекрасно смотрится вместе с красавицей из России. Сами звезды никак не комментируют ситуацию, сообщает издание StarHit.

О расставании с гражданским мужем, сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом Боня объявила весной прошлого года. После развода экс-участница «Дома-2» на какое-то время перестала следить за собой и сильно поправилась. Однако уже в ноябре Боня сообщила своим подписчикам, что пора брать себя в руки потому что она «без ума от своей второй половинки». Но называть имя избранника теледива не стала.

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