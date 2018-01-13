Дочь Анастасии Стоцкой похожа на брата

Певица Анастасия Стоцкая впервые показала фотографию свой дочки Верочки. Девочке недавно исполнилось восемь месяцев. Хотя Настя показала не все лицо малышки, прикрыла глазки "сердечками", все равно очевидно, Вера похожа на своего старшего брата Сашу.

Как только артистка начала выводить в свет своего сына Александра, общественность обратила внимание, как мальчик похож на короля российской эстрады Филиппа Киркорова и его сына Мартина.

Анастасия утверждает, что Саша похож на своего отца. Мужа, кстати, Стоцкая общественности не представляла и никто не знает, как выглядит супруг звезды. По словам певицы, Киркоров никакого отношения к ее сыну не имеет. Многие подписчики Насти в Инстаграм заметили, что Верочка похожа на Сашу. "Какие вы уже большие! Думаю, что Верочка как и братик, копия папы:))", - комментируют фото девочки.

Надо отметить, что дети Киркорова дружат со многими детьми знаменитостей. 5-летний Мартин Киркоров дружит с 6-летним Сашей.

Публикация от Anastasia (@100tskaya)Янв 12, 2018 at 6:07 PST