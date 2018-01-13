Гневный пост против семейного насилия опубликовала в свой соцсети 30-летняя Настасья Самбурская. Однако звезда «Универа» в основном обвиняла женщин в бездействии, в том, что они сами годами терпят унижения и издевательства над собой.

«Почему вы боитесь и позволяете слабым мужикам на вас самоутверждаться? Папка мамку бил, ну и меня пусть бьют! Это становится нормой! А это ни хрена не норма. Бросайте их, имейте к себе уважение!», - пишет актриса. Сколько бы унижений ни терпели женщины, сколько бы ни прощали, они никогда не станут счастливее и никогда не узнают, что такое настоящая любовь, считает Настасья.

Она также призналась, что о жестокости в семье знает не понаслышке. Актриса выросла в такой семье, но быстро поняла, что кроме нее никому не позволит решать, как ей жить и нашла в себе силы вырваться из атмосферы постоянного унижения. «Я уехала из города и забыла, как их всех звали! Пыталась простить, когда повзрослела. Не получилось. Долго объяснять почему», - написала Самбурская. После публикации этой записи поклонники звезды всерьез озадачились. Хотя очевидно, что Самбурская писала про своих родителей, пользователи сети стали обвинять в насилии ее супруга актера Кирилла Дыцевича, с которым недавно произошел разрыв.

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