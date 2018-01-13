Запашный предложил отправить российских спортсменов на Олимпиаду в форме СССР

Отправить российских спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею в форме Советского Союза, предложил директор московского цирка Эдгард Запашный. Он считает, что вполне можно разместить символику СССР на форме РФ ведь страны такой нет и придраться не к чему.

«Россия является правопреемником Советского союза. Самое главное, что больше, чем современную Россию, боялись только Советского союза. Так и пускай дрожат дальше!», — заявил Запашный в своем видео на странице в социальной сети.

Большинству подписчиков инициатива дрессировщика пришлась по вкусу, но были и те, кого подобное предложение сильно разочаровало. «Почему многие так хотят, чтобы нас боялись? В том числе и Запашный. В чем тут гордость? Может лучше гордиться медициной, образованием, пенсией, уровнем жизни и ее продолжительностью?», — пишут комментаторы.

Напомним, американская компания Gracenote представила прогноз на Олимпиаду. Российским спортсменам в Южной Корее предрекли шестое место в медальном зачете и всего 19 олимпийских наград.

Смотрите также

Луна – отправная точка миссии к Марсу