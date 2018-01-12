Анну Семенович на Бали чуть не цапнул крокодил
12 января 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Анна Семенович проводит зимние каникулы на Бали и описала ситуацию, как ее за одно место чуть не цапнул крокодил. И произошло это в бассейне около отеля. И дело было так.
"Значит, плыву я на релаксе в бассейне и вдруг там такоееееееееее. Я не буду рассказывать вам с каким визгом, бегом прям по воде я выскочила из бассейна, нарушив спокойный отдых всех соседей и напугав этого крокодила, который пытался цапнуть меня за попу", - подписала видеоролик артистка.
По словам Анны, от ее визга ее друзья теперь слегка оглохли. Но размер крокодильчика заставил поклонников Анны сомневаться. А был ли это крокодил. Подписчики не исключают, что в бассейне оказался варан или ящерица. "Между прочим, инфекционка неизбежна при укусе его ядовитой (хоть и маленькой) пасти", - считают комментаторы.
"Ещё чуть-чуть и он точно всех сожрал бы", Жесть какая-то!".
Семенович выложила и свои фотографии на Бали и говорит, что не в первый раз отдыхает на этом экзотическом острове. Но понравился он ей не сразу. "На Бали особенно ощущаешь силу природы!!! Это волшебный остров, но принимает он не всех, мы с первого раза не очень полюбили друг друга, но потом я загладила свою вину и теперь мы дружим", - подписала артистка снимок.
Звезды, которых проводят зимний отпуск в теплых краях, начали делиться фотографиями в купальниках.
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