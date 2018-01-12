Анну Семенович на Бали чуть не цапнул крокодил

Певица Анна Семенович проводит зимние каникулы на Бали и описала ситуацию, как ее за одно место чуть не цапнул крокодил. И произошло это в бассейне около отеля. И дело было так.

"Значит, плыву я на релаксе в бассейне и вдруг там такоееееееееее. Я не буду рассказывать вам с каким визгом, бегом прям по воде я выскочила из бассейна, нарушив спокойный отдых всех соседей и напугав этого крокодила, который пытался цапнуть меня за попу", - подписала видеоролик артистка.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Янв 11, 2018 at 8:46 PST

По словам Анны, от ее визга ее друзья теперь слегка оглохли. Но размер крокодильчика заставил поклонников Анны сомневаться. А был ли это крокодил. Подписчики не исключают, что в бассейне оказался варан или ящерица. "Между прочим, инфекционка неизбежна при укусе его ядовитой (хоть и маленькой) пасти", - считают комментаторы.

"Ещё чуть-чуть и он точно всех сожрал бы", Жесть какая-то!".

Семенович выложила и свои фотографии на Бали и говорит, что не в первый раз отдыхает на этом экзотическом острове. Но понравился он ей не сразу. "На Бали особенно ощущаешь силу природы!!! Это волшебный остров, но принимает он не всех, мы с первого раза не очень полюбили друг друга, но потом я загладила свою вину и теперь мы дружим", - подписала артистка снимок.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Янв 11, 2018 at 2:30 PST

Звезды, которых проводят зимний отпуск в теплых краях, начали делиться фотографиями в купальниках.

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