Российский рок-певец Сергей Шнуров опубликовал в социальной сети фотографию – пародию на известный флешмоб "Следуй за мной". На изображении он удерживает свою супругу за руку, а в другой руке держит бутылку с вином. Певец лежит в одних шортах на газоне, а его пост подписан словами: "Follow Me".

Пользователи оценили юмор известного музыканта. Все сразу же вспомнили глянцевые снимки, где юные красотки ведут за руку молодого человека к новым целям. Персонажи, как правило, идут к памятникам архитектуры или красотам природы, а сама фотография является рекламой туристических мест и достопримечательностей Шнуров спародировал акцию. Рок-музыкант зовет своих поклонников далеко не в мир гламура. Подписчики с иронией отнеслись к снимку Шнурова. Они считают, что новогодние праздники уже закончились и пора, наоборот, возвращаться из мира беспробудных возлияний.

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