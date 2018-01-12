Алена Хмельницкая в день 47-летия продемонстрировала шпагат на пляже

Актриса Алена Хмельницкая в день своего 47-летия продемонстрировала шпагат на пляже в Индии. На день рождения Хмельницкая взяла короткий отпуск и с друзьями и гражданским мужем Александром Синюшиным отдыхает на Гоа.

Актриса выложила в Instagram неожиданное фото. Обычно снимками на шпагате балует своих подписчиков и поклонников балерина Анастасия Волочкова.

"Спасибо моим , самым лучшим родителям на свете ! Спасибо моим доченькам , спасибо моему любимому и моим друзьям , за то , что я такая , какая есть , за то , что вы рядом со мной , радуетесь , переживаете и поддерживаете меня !!!" - подписала фото Алёна. У 47-летней мамы двух дочек, одна из которых совсем взрослая, безупречная фигура. Хмельницкая смело показала свое фото в купальнике.

"Какая красавица! Фигурка — супер! Класс! А Настя Волочкова думает, что она единственная, кто умеет делать такой роскошный шпагат!", — заметили в комментариях.

Хмельницкая показала своего возлюбленного. Актриса, кстати, поддерживает хорошие отношения не только с бывшим мужем режиссером Тиграном Кеосаяном, но я его новой супругой, главредом RT Маргаритой Симоньян. Недавно Симоньян в одном из интервью рассказала, как Алена пригласила их с Тиграном и детьми на день рождения младшей дочки Ксюши. И женщины проболтали несколько часов подряд.