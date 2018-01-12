В СМИ сообщили, что актера Стивена Сигала обвинили в домогательствах

В средствах массовой информации появились сообщения о том, что актер Стивен Сигал приставал к актрисе из массовки. Речь идет об инциденте, который якобы произошел около двадцати лет назад.

В домогательствах и даже изнасиловании артиста обвинила гражданка США по имени Регина Симмонс, которая познакомилась со Стивеном Сигалом в далеком 1994 году. Как отмечает издание Wrap, они вместе снимались в картине "В смертельной опасности", девушке тогда было 18 лет.

Симмонс утверждает, что актер пригласил ее на вечеринку, но когда она приехала в дом, то поняла, что оказалась один на один с мужчиной.

Ранее более десяти женщин обвинили Стивена Сигала в домогательствах. Актер пока никак не комментирует данную информацию.