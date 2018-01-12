Поклонники подозревают, что экс-супруга Резо Гигинеишвили ждет ребенка

Бывшая супруга известного режиссера Резо Гигинеишвили озадачила своих поклонников. В социальной сети появилась фотография, на которой отчетливо заметен округлившийся живот молодой женщины.

Речь идет о певице, бывшей выпускнице реалити-шоу "Фабрика звезд" Анастасии Кочетковой. На снимке синий свитер действительно подчеркивает изменившиеся формы артистки.

Напомним, что в настоящий момент Анастасия воспитывает одиннадцатилетнюю дочь Марию, которая была рождена в браке с Гигинеишвили. С февраля 2016 года Кочеткова является невестой актера Мигеля Энджела Ларра. Она уже несколько лет проживает в США.