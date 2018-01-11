Максим Фадеев рассказал всю правду о помолвке с певицей Наргиз

Сообщения о помолвке продюсера Максима Фадеева и певицы Наргиз Закировой стали сенсацией в праздничные дни. В сетях обсуждают подарок Макса артистке - кольцо. Продюсер и певица сами спровоцировали слухи 31 декабря.

В канун новогодней ночи Фадеев надел на безымянный палец правой руки Наргиз золотое кольцо и подписал фото: "Встречаем Новый год с моей любимой певицей". А Наргиз загадочно ответила: "В преддверии умопомрачительных свершений творила магию растущая луна. Тебе я протянула руку, нежный гений. Я музыкой и неустанным вдохновением, моей мечтой навек обручена". Через некоторое время Наргиз добавила, что это была самая прекрасная новогодняя ночь в ее жизни.

В соцсетях разгорелся спор. Как понимать слова Макса - "любимая певица". Дядя Макс обратился к своим подписчикам и сказал, что информация, которая гуляет по Инету, касающаяся его и Наргиз, — это все вранье". Он подтвердил, что действительно подарил ей на Новый год кольцо. "Такие кольца мы дарим всем нашим артистам, которых считаем своей Семьей. Оно выполнено из чистого золота и на него нанесены специальные символы, обозначающие принадлежность к Семье", - пояснил музыкант.

Известно, что Макс Фадеев женат много лет на одной женщине.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)Янв 10, 2018 at 11:53 PST