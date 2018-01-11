Певец Шура решил делать операцию в Кургане

Певец Шура - Александр Медведев - перенес операцию в одном из известных медицинских центров Кургана. Сбылась мечта Шуры быть здоровым и не хромать. Артист прилетел из Москвы в Курган 9 января. А сегодня он уже рассказал о своем самочувствии после перенесенной операции.

Шура назвал хирурга и реаниматолога, которые проводили операцию, своими спасителями. По признанию певца, он легко оправился после наркоза. "Вы мои спасители! Впереди интересный путь реабилитации, чуть позже познакомлю вас с моими девочками, которые меня опекают и порхают вокруг меня, как сказочные феи! Всем добра от меня! Люблю", — подписал певец фото, опубликованное в Instagram.

"Александр! Скорейшего выздоровления! Здоровья и сил Вам. Обожаем!" - пишут поклонники артиста.

Отметим, жизнь на баловала певца Александра Медведева. У него было трудное детство. Он перенес серьезное заболевание. "Все будет отлично!!! Я рада, что ты в таком настроении позитива! Будешь теперь петь и танцевать, радоваться.. Ты много, что испытал и прошел,то что другие, даже в страшном сне не видели, ТЫ СМОГ!!!" - поддерживают артиста поклонники.