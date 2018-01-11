Жена Игоря Николаева опубликовала фото без косметики

Жена музыканта Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова опубликовала в соцсети фото без косметики, и поклонники звездной пары активно поддержали ее. В последние дни супругу Николаева критиковали все кому не лень. То фигура певицы не нравится, то еще что-то. Супруге Николаева не нужно было показывать себя в купальнике, считают поклонники

Николаев с семьей уезжал в Майми. И, оказывается, в этом году там было холодно. Юлия опубликовала фото, как она, спасаясь от холодного ветра, прикрыла голову полотенцем.

И подписчики, рассматривая фото певицы без макияжа, отметили, что ей можно вообще не краситься, какая у Юли естественная красота: "Очень милая и красивая молодая мамочка ))). среди людей всегда были завистники, не обращайте внимания. Оставайтесь всегда такой же естественной красавицей )))". Поклонники отмечают, что Проскурякова не украсила себя, как многие звезды, силиконовыми губами и грудными имплантами.

"Вы невероятно женственная и простите может за некорректно но Вы настоящая", "Действительно Юлия не обращайте на этих придурков внимания. Я вот лично вообще не крашусь, раз в год если на крашусь и всё", "точно, красивая и естественная. А то я уже много кого не различаю , своими операциями и ботоксом уже как клоны стали. Страшные до жути, переделанные и одинаковые, с ужасными губами и скулами, и мини носами", - делятся в комментариях.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Янв 5, 2018 at 10:41 PST