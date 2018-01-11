Супруга Аршавина рассказала о шантаже казахстанской модели Семёновой

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о шантаже казахстанской модели Ольги Семёновой. Жена экс-капитана сборной России, играющего сейчас в Казахстане, оказалась в центре скандала после инцидента на борту самолёта. Жена Аршавина вновь оказалась в центре скандала – на этот раз из-за мужа

Только Алиса и авиакомпания прокомментировали инцидент, как модель из Алма-Аты Ольга Семёнова записала видеообращение, в котором рассказала, что со стороны жены Аршавиной в её адрес поступил целый ряд угроз и оскорблений.

В сети была опубликована видеозапись, на которой Аршавин сидит в ресторане рядом с красивой молодой женщиной и даже обнимает ее. Он объяснил, что решил - дама хочет с ним сфотографироваться.

А вот как рассказала историю Алиса Казьмина. По словам мамы 10-месячной дочки футболиста, модель шантажировала её, угрожая передать видео с её мужем в СМИ, если не получит денежное вознаграждение.

"До Нового года она прислала мне видео. Я не стала его смотреть, Аршавин заверил, что на нём нет ничего особенного — они просто отмечали победу в Кубке Казахстана. Спустя некоторое время она написала, что он дал ей свой номер телефона, рассказала об ухаживаниях с его стороны", — рассказала Алиса Казьмина в интервью RT.

По словам супруги футболиста, казахстанская модель ставила условие - деньги или она отправит видеозапись в местные СМИ. "Съёмки видео датированы октябрём, но опубликовала она их только сейчас, после инцидента с самолётом", - подчеркнула Казьмина.