Друзья актера Панина сообщили, что он - злостный должник

Огромные долги за неуплату штрафов ГИБДД накопились у актера Алексея Панина. Артист нарушил правила ПДД примерно на четверть миллиона рублей. Квитанции за превышение скорости, неправильную парковку, проезды на запрещающий сигнал светофора, пересечение сплошной разделительной линии так и остаются неоплаченными.

О причинах столь странного поведения рассказал друг скандальной знаменитости, Владимир. Он сослался на тяжелый жизненный период Панина: конфликты с бывшей женой из-за совместной дочери, затем расставание с девушкой Ольгой. Актер все время на нервах. «На нервах и давил на педаль газа. Да и движение у нас такое: то пробки его задерживают и потом он несется на полной скорости, то просто не замечает знаки», — приводит его слова URA.RU. В результате у Панина не оплачено больше 100 квитанций, но его друг надеется, что актер скоро погасит долг, поскольку деньги у него есть.

Сам Панин не торопится комментировать накопленный долг. «Лучше спрашивайте у тех, кто любит поговорить на эту тему. Свои проблемы на всеобщее обозрение выставлять не буду», — заметил актер.