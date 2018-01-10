Ким Кардашьян показала фигуру и поделилась секретом похудения

Популярная телеведущая и модель Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram новую фотографию. На снимке звезда реалити-шоу запечатлена на кухне полуголой, в одном нижнем белье.

Знаменитость пьет протеиновый коктейль и отказывается от "обычной" еды. По словам Ким Кардашьян, такой рацион помогает ей держать себя в форме и избавляться от лишнего веса.

Фанаты отметили, что именно сейчас 37-летняя модель и мать двоих детей выглядит максимально привлекательной и похудевшей.