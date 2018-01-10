Супруге Николаева не нужно было показывать себя в купальнике, считают поклонники

Располневшая супруга Игоря Николаева Юрия Проскурякова в открытом купальнике огорчила своих поклонников. Фанаты заявили, что знаменитости не мешало бы больше внимания уделять правильному питанию.

35-летняя супруга Игоря Николаева выложила в микроблоге видео, снятое на побережье Флориды, куда звездное семейство отправилось на новогодние каникулы. «Зачем снимать и выкладывать, если фигура не ахти… ну сплошной купальник бы одели, а то как в колхозе… наших везде можно узнать на пляже», — написал один из пользователей.

Сама звезда считает, что не обязана слушать советчиков, которые постоянно ее обижают. Юлия Проскурякова не раз заявляла, что для нее очень важно не то, что снаружи, а то, что внутри.