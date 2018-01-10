Жизнь бывшей жены Джигарханяна в серьезной опасности, утверждает ее адвокат
10 января 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Жизнь Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей супруги Армена Джигарханяна, в серьезной опасности, утверждает ее адвокат. Он заявил, что неизвестные требуют отказаться от квартир и денег, которыми владеет пианистка. В противном случае они угрожают ей убийством.
По словам юриста, сообщения с угрозами от неизвестных людей обладательница многомиллионного состояния якобы получает регулярно. Они требуют от Цымбалюк-Романовской отказаться от имущества. Именно из-за этих угроз адвокат был вынужден написать заявление в полицию, пишут «Дни.ру».
При этом представители Цымбалюк-Романовской утверждают, что всю недвижимость пианистка купила на деньги своего богатого отца. Они уверены в том, что на самом деле именно Виталина содержала Джигарханяна, у которого не было ни накоплений, ни заработков.
Кроме того, адвокат бывшей жены Джигарханяна подготовил ряд исковых заявлений о клевете, в том числе против бывшей помощницы пианистки Элины Мазур.