Лицо телеведущей Юлии Меньшовой испугало поклонников

Известная российская телеведущая Юлия Меньшова на днях опубликовала новый снимок на своей страничке в социальной сети. Поклонники знаменитости были очень удивлены, увидев лицо знаменитости.

Юлия не стесняется публиковать фотографии, на которых она запечатлена без макияжа, фильтров и фотошопа. Чаще фолловеры приходят в восторг и делают Меньшовой комплименты по поводу ее смелости, однако не в этот раз.

На снимке из театра женщина выглядит уставшей и осунувшейся. Некоторые поклонники телеведущей заметили, что лицо Юлии почему-то слегка опухло. Кроме того, они не поняли, почему Меньшова не использовала косметику для выхода в свет и спрятала глаза за очками в тяжелой оправе.