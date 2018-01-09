Певица Наталья Подольская сразу после продолжительных праздников направилась восстанавливать фигуру в тренажерный зал. Семейство музыкантов Владимира Преснякова и Натальи Подольской отмечало и Новый год, и Рождество.

Певица выложила фотографии, как их с Пресняковым сын Артемий поздравляет с Рождеством. А через день после Рождества Наталья выложила видеозапись своей тренировки и подписала снимок: "Изыди оливье". Примеру артистки последовали ее подписчики. "О даааа пошла и я прогонять", "я себе тоже говорила эту фразу сегодня", - написали в комментариях к видео. Салат "Оливье" любят практически все люди без исключения.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Янв 8, 2018 at 8:36 PST