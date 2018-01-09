В сетях обсуждают фото похорошевшей Елены Кориковой с мужчиной

В сетях обсуждают фото актрисы Елены Кориковой с неизвестным мужчиной. В СМИ недавно писали, что известная актриса Корикова изменилась внешне, постарела, перестала появляться на светских тусовках.

Елена не стала делать интриг. Она рассказала, что отдыхала в горах. А, как известно, лучше гор могут быть только горы. Корикова каталась на горных лыжах и призналась: "Спасибо инструктору по горным лыжам Евгению за прекрасное обучение!!!Горы, солнце, счастливые люди вокруг, это так здорово!!! Радость переполняет!!!"

Актрису буквально засыпали комплиментами: "Лена, как же приятно Вас здесь видеть! Такую красивую, нежную, с сияющими глазами, а главное настоящую! Выглядите просто потрясающе! Поздравляю Вас со светлым праздником Рождества! Желаю всего самого доброго, будьте счастливы! Вы прекрасная женщина и замечательная актриса!", "Красивая и счастливая!!! Ура!)", "Обожаю ещё со временем сериала "Бедная Настя".

Елена рассказала, что легко научилась спускаться с гор и ей очень нравится кататься на горных лыхах: "встала и поехала! И я в полном восторге!)"