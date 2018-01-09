Бывший муж Ольги Бузовой официально женился на модели

Бывший муж телезвезды, певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов официально женился на модели Анастасии Костенко. Тарасов в Instagram выложил фото из Кутузовского загса Москвы.

Счастливый молодожен демонстрирует обручальное кольцо. На церемонии бракосочетания Тарасова и Костенко присутствовали только их самые близкие люди.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)Янв 9, 2018 at 6:01 PST

Судя по подписи к фото, Костенко сменила фамилию на Тарасову. Предполагая, что последуют негативные комментарии, молодожены предупредили: "Пишите что хотите, нам все равно, мы счастливы". О свадьбе пара ничего не рассказала. По слухам, Анастасия ждет ребенка.

Костенко стала третьей женой футболиста. В браке с Ольгой Бузовой детей у него не родилось. А с первой женой у Тарасова родилась дочь. Девочка уже школьница.

Интересный факт, в сетях Тарасова упомнитают как бывшего мужа Бузовой, а не как футболиста.

После развода с Тарасовым Ольга Бузова сильно переживала. Но вскором времени загрузила себя по полной программе. Она стала петь, выступать с концертами и записывать диски.

Бывает, нагрузка сказывается на ее здоровье. Одно из ее новых фото в соцсети - с капельницей.