Надя Ручка рассказала об авиаперелете с сыном и собакой

Певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Надя Ручка поделилась, как ее семья с маленьким сыном и собакой летела в самолете. Собаке, как и положено, билет купили.

Недавно информация о скандале на борту самолета "Аэрофлота" с участием жены футболиста Андрея Аршавина Алисы облетела соцсети.

Надя Ручка сама выложила в Инстаграм фото из салона самолета и рассказала, как во время полета вели себя сын Левушка и собака Федора. Семейство решило провести новогодние каникулы не в Москве.

Публикация от Надя Ручка | Nadia Ruchka (@nadiaruchka)Янв 8, 2018 at 6:27 PST

"Сегодня весело прокатились на самолете.. Как только я было обрадовалась, что прочно привязанный ко мне Левушка наелся и спит, как под ногами, начала сотрясаться переноска с Федорой.. Эта маленькая рыжая собачка разнесла молнию своей сумки и уже выползала наружу.. Пол пути она проспала между нами.. Не знаю, увидели ли ее стюарды, но мы маскировали ее как могли).. Бедолага так была счастлива оказаться с нами, что первые минут десять лизала нам щеки и заглядывала в глаза.. Ей сложно было понять, отчего она не могла изначально просто так сидеть с нами рядом", - рассказала Ручка. (Орфография сохранена). По словам певицы, было впечатление, что собака хочет сказать: "Мы же семья".

Надя Ручка пересказала правила перевоза на борту самолета собак: "Когда идешь через рамку, собака на руках, просвечивают только переноску.. просто она не должна была в самолете покидать переноску. А собаки летают с хозяевами, если они небольшие и их переноска проходит по стандарту... Собака наша летела по билету.. просто не должна была вылезать из своей сумки)"

Алиса Аршавина летела из Москвы в Казахстан с маленькой 10-месячной дочкой и няней. Перед самым взлетом потребовалось поменять малышке памперс. Как известно, в момент взлета пассажир должен сидеть в кресле пристегнутым. Алиса решила нарушить правило. Возникло недопонимание между женой Аршавина и бортпроводниками. Говорят, Алиса Аршавина называла себя "майором ФСБ".