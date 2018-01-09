Актриса Елена Захарова показала поклонникам детскую своей новорожденной дочки

Известная российская актриса Елена Захарова решила показать подписчикам самую главную комнату в своем доме. Знаменитость продемонстрировала фолловерам детскую, в которой спит ее новорожденная дочка.

В конце прошлого года Захарова стала матерью, однако до сих пор не раскрыла имени малышки, а также не назвала ее рост и вес при рождении. Елена, однако, поделилась интерьером помещения, которое теперь полностью принадлежит девочке. Комната выполнена в светлых тонах. На снимке центром композиции является белоснежная колыбелька, украшенная роскошными кружевами и бантами.

Актриса выглядит на фотографии очень счастливой и умиротворенной. Очевидно, она уже сбросила большую часть веса, набранного во время беременности.