Внешний вид супруги Игоря Николаева напугал поклонников звездной пары

Поклонники семьи Игоря Николаева испугались, увидев новый снимок его супруги Юлии Проскуряковой в социальной сети Instagram. По мнению некоторых подписчиков, жена артиста выглядит болезненно.

Более того, ряд пользователей отмечает, что женщина выглядит значительно старше, чем есть на самом деле. Особенно смелые "комментаторы" дали Юлии ряд советов, в частности порекомендовали ей изменить стиль одежды, прическу, а также макияж, передает портал teleprogramma.pro . Фолловеры не поняли, зачем артистка опубликовала фотографию, на которой она выглядит отнюдь не лучшим образом.

Проскурякова, однако, никак не отреагировала даже на самые нелицеприятные слова людей. Ранее она уже заявляла, что живет своей жизнью и не воспринимает критику.