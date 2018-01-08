Садальский рассказал, что Волочкова снова собирается в монастырь

Станислав Садальский рассказал, что Анастасия Волочкова в очередной раз собралась в монастырь. Такое заявление известный актер и светский сплетник сделал в своем блоге. Актер написал в "Живом журнале".

"Обожаемая Настенька пишет в "Твиттере": – Ложь, предательство, измены. Не могу так жить. Дорогие поклонники, мы расстаемся надолго. Я уезжаю в монастырь!"

Судя по всему, подписчиков Садальского позабавила идея сослать Волочкову в монастырь. "Ждем-с шпагат на фоне иконостаса", – пошутил один из комментаторов.

Напомним, что Волочкова грозилась уйти в монастырь еще в 2013 году. Она даже опубликовала фотографию, на которой балерина была облачена в монашескую рясу. Причем выражение лица Анастасии доказывало серьезность намерений и буквально шокировало многих фанатов артистки. Однако затем выяснилось, что это была всего лишь шутка, пишут Dni.ru.