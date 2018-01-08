Поступки нового влиятельного поклонника Бузовой шокировали пользователей сети

Знаменитая российская телеведущая и новоиспеченная звезда эстрады Ольга Бузова нашла замену своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Согласно некоторым данным, у звезды появился новый поклонник.

Пиар-агент Ольги сообщил, что в их офис поступил звонок от человека, который представился помощником крупного бизнесмена. Оказалось, что его начальник захотел передать Бузовой цветы. Как отмечает портал "СтарХит", через некоторое время квартира певицы буквально утонула в благоухающих бутонах – ухажер подарил молодой женщине 33 букета по 100 роз в каждом.

Впоследствии выяснилось, что столь щедрого мужчину зовут Михаил. Более того, он уже пригласил Ольгу на свидание. Отмечается, что звезда согласилась уделить свое внимание предпринимателю.

Пользователи сети, узнав о такой расточительности влюбленного молодого мужчины, были шокированы, поскольку все знают, какие суммы можно потратить на букеты в это время года.