Юлия Ковальчук рассказала, как ей удалось быстро вернуться в форму после родов

Знаменитая российская певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась секретом возвращения в форму после родов. Звезда впервые стала матерью в октябре минувшего года.

Всего лишь через три месяца артистке удалось полностью сбросить лишний вес и вернуться к прежним параметрам. Поклонники Юлии поражаются столь явным результатам, поскольку во время беременности их любимица не истязала себя диетами, а наоборот могла позволить себе двойную порцию некоторых особенно вкусных блюд.

Как сообщает "7 Дней", обрести идеальную фигуру после родов Ковальчук помогли длительные прогулки с ребенком. Певица также рассказала свою основную тайну: она всегда берет с собой на улицу горячий чай или йогурт, чтобы не наедаться дома после насыщения свежим воздухом.