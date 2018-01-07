Сергей Лазарев показал своего сына в церкви

Известный певец и актер Сергей Лазарев опубликовал в соцсети фотографию своего сына в церкви и поздравил всех своих поклонников с Рождеством Христовым. В течении долгого времени он публиковал фото сына очень редко и всегда так, чтобы не было видна лица.

«С Рождеством Христовым !!! Мой малышуня в церкви с большим интересом и любопытством смотрит и слушает... Всем Добра, Мира и Любви!! С праздником!!», - сопроводил Сергей Лазарев фото сына Никиты поздравлением.