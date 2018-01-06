Во что была одета Пугачева на ледовом шоу - публике не понравилось

Алла Пугачева вместе с семьёй побывала на ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Пользователи Instagram раскритиковали певицу за, по их мнению, довольно нелепый внешний вид. Алла Пугачева считает Макса Фадеева «стареющим неудачником»

Модные лакированные ботильоны на высокой платформе, черные обтягивающие брюки с рокерскими цепочками, молодежная куртка с аппликациями, новый парик – 68-летняя Примадонна хотела выглядеть на публике максимально молодежно и неформально. По словам очевидцев, образ получился достаточно смелым и нелепым одновременно. При этом Пугачева совершенно не комплексует по этому поводу.

Супруг Аллы Борисовны смотрелся рядом с ней вполне органично. Максим Галкин нарядился в светлую толстовку и джинсы. Гарри и Лиза тоже пришли на шоу в джинсовых костюмах.

В официальном Instagram-аккаунте ледового шоу появились фотографии с почетными гостями, сделанные за кулисами спектакля.

Публикация от Navka.Show (@navka_show)Янв 5, 2018 at 9:17 PST