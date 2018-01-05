"Знойная женщина, аж стены плавятся", высмеяли пользователи Началову за фотошоп

Юлия Началова опубликовала на страницах социальной сети фотографию со съемок праздничной программы на ТВ. Однако подписчики обратили внимание не на саму певицу, а на ее неуклюжую попытку сделать себя стройнее с помощью фотошопа.

Роскошное серебристое платье и накидка из белого меха вовсе не вызвали интерес пользователей, а вот искаженный фотомонтажем задний фон фотографии заметили многие. Загадочный изгиб двери за спиной и за плечом певицы недвусмысленно намекают на не очень удачную попытку при помощи специальной программы придать своей фигуре более изящные формы. Этот казус стал причиной жестких насмешек со стороны комментаторов.

"Задний фон – огонь!», - веселятся одни подписчики. "Горячая женщина - аж дверь и стены плавятся», - восклицают другие. Ранее мы писали, что пользователи сети критиковали Юлию Началову за излишнюю полноту.