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Очередной крик души Бузовой уже никак не взволновал пользователей сети

5 января 2018, 13:51 [«Аргументы Недели», Фото: из соцсети О.Бузовой ]

Очередной крик души Бузовой уже никак не взволновал пользователей сети

Крик души Ольги Бузовой на странице социальной сети остался без ответного внимания пользователей. Видимо, экс-участница проекта «Дом-2» изрядно утомила подписчиков подробностями своей личной жизни. А между тем девушка довольно честно и проникновенно поведала о своей боли.

Певица призналась, что все мы постоянно врем, что нам хорошо и мы счастливы. На самом же деле мы всего лишь латаем «дыры в наших душах. Мы любя, врем, что в любовь не верим и отрицаем ее наличие, а сами тем временем по ее вине сходим с ума». Подписчики тут же решили, несмотря на постоянные заявления, что Ольга перестала цепляться за свое прошлое и наслаждается текущим моментом, на самом же деле она тяжело переживает свое одиночество и прошлые неудачи в личной жизни.

«Мы привыкли врать. Нам так удобно. И плевать, что от горечи внутри, когда никто не видит, улыбка с лица пропадает сама собой», - заключает теледива. Некоторые предположили, что на грустные мысли Бузову натолкнула болезнь, о которой она сообщала ранее.

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Врачи нашли способ омолодить лицо без дорогой косметики

Американские дерматологи пришли к выводу, что омолодить лицо можно без дорогостоящих косметических средств и услуг пластических хирургов. Для этого достаточно регулярно заниматься мимической гимнастикой.

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МОК решил, как будет выглядеть форма хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018

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Раскрыто разрушительное воздействие алкоголя на ДНК человека

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Очередной крик души Бузовой уже никак не взволновал пользователей сети

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