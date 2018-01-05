Очередной крик души Бузовой уже никак не взволновал пользователей сети

Крик души Ольги Бузовой на странице социальной сети остался без ответного внимания пользователей. Видимо, экс-участница проекта «Дом-2» изрядно утомила подписчиков подробностями своей личной жизни. А между тем девушка довольно честно и проникновенно поведала о своей боли.

Певица призналась, что все мы постоянно врем, что нам хорошо и мы счастливы. На самом же деле мы всего лишь латаем «дыры в наших душах. Мы любя, врем, что в любовь не верим и отрицаем ее наличие, а сами тем временем по ее вине сходим с ума». Подписчики тут же решили, несмотря на постоянные заявления, что Ольга перестала цепляться за свое прошлое и наслаждается текущим моментом, на самом же деле она тяжело переживает свое одиночество и прошлые неудачи в личной жизни.

«Мы привыкли врать. Нам так удобно. И плевать, что от горечи внутри, когда никто не видит, улыбка с лица пропадает сама собой», - заключает теледива. Некоторые предположили, что на грустные мысли Бузову натолкнула болезнь, о которой она сообщала ранее.