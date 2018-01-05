Юлия Меньшова на страницах социальной сети поделилась семейной новогодней фотографией и поздравила своих поклонников с праздником. Большинство пользователей рунета порадовались за дружное семейство, но многие подписчики обратили внимание на внешность Веры Алентовой.

Фолловеры решили, что 75-летняя актриса чрезмерно увлекается пластическими операциями, и хоть и выглядит для своих лет прекрасно, однако с каждым годом Вера Алентова все больше становится похожа на восковую куклу, а не на живого человека, считают сетевые пользователи.

Отметим, ранее пластический хирург одной из московских клиник рассказывал Dni.Ru об операциях, которые пережила актриса. По его словам, первую круговую подтяжку Алентова сделала еще в конце 1990-х, а мимика у нее стала меняться после вмешательства во внешность в 2009 году. Множество хирургических вмешательств не остается без последствий и как следствие – асимметрия лица, появление отечности и рубцов. Искажение черт лица говорит об использовании биополимерного геля, замечает специалист.