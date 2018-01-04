Полина Гагарина поделилась видеозаписью с говорящей восьмимесячной дочкой

Знаменитая российская певица Полина Гагарина опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram видеозапись с говорящей восьмимесячной дочерью. Артистка воспользовалась функцией Stories.

Гагарина на видео нежно разговаривает со своей малышкой, а Мия ей отвечает словом "да". На записи не видно лица девочки, однако фанатам певицы было приятно хотя бы услышать ее голос. Как сообщает "7 Дней", ранее Полина рассказала, каким было первое слово дочки.

Выяснилось, что Мия очень обрадовала родителей, произнеся слово "папа". Правда, как утверждает Гагарина, ее супруг Дмитрий Исхаков постоянно повторял малышке, что он ее папа, поэтому у ребенка просто "не осталось выбора".