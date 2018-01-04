Телеведущая Лера Кудрявцева пожалела, что обнародовала фотографию сына

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева на днях обнародовала фото своего взрослого сына. Звезда подчеркнула, что снимок является эксклюзивным, потому что Жан не позволяет себя фотографировать.

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Сын Кудрявцевой запечатлен в домашней обстановке вместе с маленькой собачкой, которую он посадил себе под свитер. Многие подписчики пришли в восторг от откровенности телеведущей, которая обычно предпочитает не афишировать свою частную жизнь. Однако нашлись и те, кто высказался весьма негативно.

Фолловеры не постеснялись написать, что для 27-летнего мужчины Жан "лысоват". Ряд пользователей сети подчеркнул, что мать юноши выглядит моложе, чем он. Лера Кудрявцева была крайне огорчена реакцией людей на свой поступок и заявила, что никогда больше не будет показывать Жана. Она также извинилась перед сыном за то, что опубликовала фотографию.