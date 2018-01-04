Телеведущая Лера Кудрявцева пожалела, что обнародовала фотографию сына
4 января 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева на днях обнародовала фото своего взрослого сына. Звезда подчеркнула, что снимок является эксклюзивным, потому что Жан не позволяет себя фотографировать.
Сын Кудрявцевой запечатлен в домашней обстановке вместе с маленькой собачкой, которую он посадил себе под свитер. Многие подписчики пришли в восторг от откровенности телеведущей, которая обычно предпочитает не афишировать свою частную жизнь. Однако нашлись и те, кто высказался весьма негативно.
Фолловеры не постеснялись написать, что для 27-летнего мужчины Жан "лысоват". Ряд пользователей сети подчеркнул, что мать юноши выглядит моложе, чем он. Лера Кудрявцева была крайне огорчена реакцией людей на свой поступок и заявила, что никогда больше не будет показывать Жана. Она также извинилась перед сыном за то, что опубликовала фотографию.