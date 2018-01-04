Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова на днях серьезно заболела. Знаменитость чувствовала себя настолько плохо, что приняла решение обратиться за помощью к своим подписчикам в соцсети.

Оказалось, что организм Ольги внезапно "дал сбой" – у нее одновременно возникли простуда, жар, слабость, а также поднялась температура и заболело горло. Она попросила кого-нибудь привезти ей лекарства, за которыми она сама никак не может выйти на улицу. Первым откликнулся продюсер Арам Арчер, который не только приобрел медикаменты, но также купил мандарины и подарки для Бузовой, передает "7 Дней".

Впоследствии звезда поблагодарила всех, кто изъявил желание ей помочь, а также отметила, что теперь точно знает, кто ее настоящие друзья.