Поклонники Александра Абдулова поражены внешностью дочери актера

Десять лет прошло с момента кончины легендарного российского актера Александра Абдулова. Вдова артиста Юлия в этот печальный день навестила могилу мужа на кладбище и принесла букет желтых роз.

Женщина все эти годы удивляется, насколько ее дочь Евгения похожа на своего отца. Она часто публикует снимки девочки на своей страничке в социальной сети. Выяснилось, однако, что Женя похожа на папу не только внешне – она с раннего детства была очень артистичной, придумывала различные сценки, передает издание "7 Дней".

Поклонники семьи Абдуловых тоже замечают поразительное сходство девочки с великим актером и считают ее настоящей красавицей, которой артист непременно бы гордился.





