Максим Галкин показал, как его сын верстак собирает

В Сети набирает популярность новое видео от Максима Галкина, где шоумен заснял своего сына Гарри за сборкой верстака. Ролик юморист выложил на своем аккаунте в Instagram, где его сразу оценили подписчики ведущего.

На видеоролике Гарри будит Максима Галкина утром и зовет в другую комнату. Как оказалось, телеведущий вечером пообещал помочь сыну собрать верстак. Оказывается, Гарри прекрасно ориентируется в слесарском деле и разбирается в различных инструментах. Почти без помощи отца ребенок полностью собрал верстак сам.

Поклонники Галкина были в восторге от юного Гарри. "Настоящий мужчина", "Какая прелесть", "Очень мило", "Молодец Максим! Благодаря тебе трудолюбивый сын растёт!", - оставили они комментарии.