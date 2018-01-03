Алла Пугачева считает Макса Фадеева «стареющим неудачником»

Известный продюсер Максим Фадеев уже не в первый раз раскритиковал формат "новогодних огоньков" на федеральных телеканалах. Фадеев обратился к аудитории в Instagram с вопросом, изменилось ли что-либо в программах. Автор песни Пугачевой ответил на обвинения в плагиате

В дискуссию, которая развернулась на странице Фадеева в соцсети, включилась сама Примадонна. Она предложила продюсеру не ворчать как "стареющему неудачнику", не мутить воду, а пойти и сделать круче, не ограничиваясь обещаниями. В конце своего сообщения Алла Пугачева добавила, что считает Макса Фадеева гением, а его песни "крутыми".







